شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يقدم تقريره الفني عن معسكر سبتمبر للمنتخب الأولمبي خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسلم البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي تقريره الفني عن معسكر المنتخب في سبتمبر، لاتحاد الكرة، خلال ساعات كما يحدد احتياجاته في المعسكر المقبل خلال شهر أكتوبر القادم.

تفوق منتخب مصر الأولمبي فى التجربة الروسية التي جمعت المنتخبين مساء الاثنين الماضي، ونجح فى الفوز على نظيره الأوليمبي 2/ 1، اليوم وديا باستاد السويس ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتقدم المنتخب الروسي قبل أن يتعادل لمصر أحمد فوزي ثم أحرز العربي بدر الهدف الثاني للفراعنة.

وكانت أول ودية للمنتخب الأولمبي بالمعسكر قد أسفرت عن تعادله مع منتخب روسيا للمحليين 1 / 1، لتكون المحصلة النهائية تفوق واضح لاحفاد الفراعنة فى أول ظهور لهم منذ عروضهم المبهرة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، والتي حصلوا على فضيتها والمركز الثاني وتاهلوا إلى الأولمبياد من بوابة الكبار.

التفوق المصري بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني جاء فى ظل غياب 7 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب هم: الحارس حمزه علاء الذى كان يعاني من الإجهاد واحمد كوكا ورافت خليل اللذان غابا عن المباراة لارتبطهما بمباراة مهمة مع الاهلى ، وابراهيم عادل وحسام عبد المجيد واسامة فيصل ومحمد حمدى المتواجدين فى معسكر المنتخب الأول لأداء ودية تونس.