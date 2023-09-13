شكرا لقرائتكم خبر عن دوافع فراعنة الطائرة لحصد اللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجزائرى فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء فى نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة .

ويرصد الخليج 365 دوافع فراعنة الطائرة لحصد اللقب فى التقرير التالى :

العودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات

يطمح منتخب الطائرة فى العودة للزعامة الأفريقية من بوابة هذه النسخة لحصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات ، حيث ان أخر لقب حصل عليه الفراعنة كان عام 2015 .

حصد اللقب على أرضه ووسط جماهيره

كما يسعى منتخب الطائرة لحصد اللقب على أرضه ووسط جماهيره فى ظل تنظيم البطولة فى مصر بحضور جماهيرى الذى زاد مع دخول اللاعبين فى المباريات النهائية و أعطى المنتخب دافع قوى بعد الحشد الذى ظهر فى لقاء نصف النهائى أمام الكاميرون و إنتهى بنتيجة 3/1 لصالح الفراعنة .

رد الإعتبار أمام الجزائر بعد خسارة الدور الأول

فيما يسعى لاعبو منتخب الطائرة لرد الإعتبار أمام المنتخب الجزائرى بعد الخسارة 3/0 فى الدور الأول و هى الهزيمة الوحيدة التى تلقاها منتخب الفراعنة فى البطولة حتى الآن .