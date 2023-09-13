شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضرب عصفورين بحجر واحد بعد إعارة حمدى علاء لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى الزمالك إجراءات إعارة حمدى علاء لاعب الفريق لصفوف نادى سموحة لمدة موسم بعد الاتفاق بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

ونجح الزمالك في ضرب عصفورين بحجر واحد في صفقة إعارة حمدى علاء لسموحة، حيث تم الاتفاق على تقاضي النادى الأبيض 4 ملايين جنيه نظير الإعارة، مع إنهاء أزمة مستحقات محمود شبانة البالغة 3 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، ليحصل الأبيض على مليون جنيه بخلاف انتهاء أزمة شبانة نهائيا.

وجاءت إعارة حمدى علاء لصفوف سموحة، بعد موافقة الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك، الذى رحب بإعارة اللاعب ليحصل على المزيد من الخبرات قبل العودة من جديد للفريق الأبيض.

وتعاقد سموحة مع حمدى علاء لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعدما قدم اللاعب مستوى مميز مع البنك الأهلى فى الموسم المنقضى، حيث كان ينضم حمدى علاء لصفوف البنك على سبيل الإعارة من الزمالك.

ونجح حمدى علاء فى الظهور بشكل مميز خلال فترة تواجده من قبل فى سموحة، وهو ما جعل أحمد سامى يطلب استعارته لتدعيم وسط الفريق السكندرى، ليكون ثانى لاعبى الزمالك الذى ينجح سموحة في التعاقد معهم بعد محمود شبانة مدافع الفريق.

ونجح سموحة في التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد.

ويخوض فريق سموحة 7 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية لتجهيز الفريق استعدادا للموسم المقبل، والتى سيتم إقامتها على ملاعب النادى بسموحة.