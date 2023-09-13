شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة للكراسى المتحركة يحتل المركز الرابع بدورة الألعاب الأفريقية بغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويضم منتخب مصر كل من مى زين الدين مدير الفريق وعمرو عبد اللاه مدير فنى ومحمد جمال مدرب عام وسعيد بدرى إدارى ورومانى نبيل للعلاج الطبيعى و12 لاعبا هم محمد عبد النبى والحين ياسر ومحمد أنور ومحمد فرج ومجدى طلعت ومصطفى محمد وياسين كمال وزياد عبد الرحيم وأحمد عصام وأحمد صلاح وأشرف ابو زيد وأحمد فتحى.

من ناحية أخرى، حصد منتخب مصر الوطني لكرة القدم للساق الواحدة الميدالية البرونزية فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية، بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 2 /1 فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث.

وكان منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة قد تأهل لنصف نهائي البطولة بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز على منتخب أنجولا بنتيحة 3 /1 فى أولى مبارياته ثم الفوز على منتخب كينيا بنتيجة 2-0، قبل تحقيق الفوز الثالث على منتخب رواندا.