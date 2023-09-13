شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة مع لاعبى الأهلى بفندق الإقامة.. ويجتمع مع جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويقوم الجهاز الفني بشرح العديد من الأمور الفنية قبل خوض المران الأول في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا بالمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.كما يعقد مارسيل كولر، اجتماعا مع الجهاز المعاون لترتيب برنامج الإعداد الخاص بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقام المران في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.