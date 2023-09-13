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ألعاب القوى يحدد نوفمبر لعقد الجمعية العمومية للاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين شهر نوفمبر القادم موعدا بعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد ، و التى من المقرر أن تشهد مناقشة الميزانية و الحساب الختامى وكذلك مكافأة المدير المالى و التنفيذي .

من جانبه قال سيف شاهين رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة أنه تم الاستقرار على عقد العمومية خلال شهر نوفمبر القادم ، بعد أن اختتم الموسم المحلى و الدولى ، على أن يبدأ الموسم الجديد خلال مارس القادم .

احتلت البعثة المصرية المركز الثانى فى الترتيب العام بمنافسات البطولة العربية للناشئين و الناشئات لألعاب القوى ، و التى اقيمت فى عمان ، بعد أن حققت 20 ميدالية متنوعة .

 

وحققت مصر 20 ميدالية مقسمة إلى 10ذهبيات و6 فضيات بالإضافة إلى 4 برونزيات فى مختلف المنافسات من  رمى المطرقة و دفع الجلة و القفز بالزانة . 

واحتلت المغرب المركز الأول وقمة الترتيب، برصيد 28 ميدالية مقسمة إلى 13 ذهب ، و10 فضيات بالاضافة إلى 5 برونزيات 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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