شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جميع صفقات الأهلى في صيف 2023 بعد تدعيم الهجوم بصفقة فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغلق مسئولو النادي الأهلي باب الانتقالات بنسبة شبة رسمية بعدما قام بتدعيم صفوفه بخمسة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم الأهلي في صيف 2023 كلاً من ، امام عاشور قادماً من ميتلاند الدنماركي ورضا سليم من الجيش المغربي والفرنسي انتوني موديست في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي بوروسيا دورتموند

كما أعاد الأهلي الثنائي كريم نيدفيد وصلاح محسن بعد إنتهاء اعارتهما لناديي فيوتشر وسيراميكا على التوالي.

على صعيد اخر ، قرر مسئولو النادي الأهلي الاستعانة بشركة أجنبية لعمل إصلاحات فى أرضية ملعب التتش خلال توقف الدوري فى يناير المقبل، لارتباط المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا التى تقام مطلع 2024 فى كوت ديفوار.

ويرغب الأهلي فى إجراء إصلاحات فى أرضية ملعب التتش بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي سبق وتحدث مع إدارة القلعة الحمراء أكثر من مرة في هذا الأمر، لدرجة أن هذه الإصلاحات كانت أحد مطالبه لتجديد عقده مع الأهلي.

وجدد كولر عقده مع الأهلي منذ أسابيع قليلة لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم المُتبقي له مع النادي ليستمر مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ويُنهي مسئولو الأهلي الاتفاق خلال الأيام الحالية مع الشركة الأوربية التي ستكون إنجليزية بنسبة كبيرة وسبق لها إجراء إصلاحات وتعديلات في أرضيات ملاعب كبيرة بأوروبا.

ويرى المدير الفني للأهلي أن أرضية ملعب التتش تحتاج مزيداً من الإصلاحات، حفاظاً على سلامة اللاعبين، ومن أجل مساعدة الجهاز الفني في القيام بعمله على أكمل وجه.

ويستهل الأهلي الموسم الجديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في السوبر الأفريقي بالسعودية.