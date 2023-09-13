شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يضم أحمد النادرى من غزل المحلة لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي البنك الاهلى في ضم أحمد النادرى لاعب خط وسط فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 4 سنوات .
و قام أحمد النادرى يتوقيع العقود وأستلام الاستغناء الخاص به حيث جاء قيمة أنتقال اللاعب الى البنك الاهلى بـ10 مليون جنية ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الفريق غدا .
ويعد أحمد النادرى من أفضل العناصر في الدورى الممتاز الموسم الماضى، حيث خاض 33 مباراة مع فريقه وتمكن من إحراز هدف وحيد.
وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 7 لاعبين، وهم: جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي وعماد فتحى، استعدادا للموسم الجديد.
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