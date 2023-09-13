شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يضم أحمد النادرى من غزل المحلة لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي البنك الاهلى في ضم أحمد النادرى لاعب خط وسط فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 4 سنوات .

و قام أحمد النادرى يتوقيع العقود وأستلام الاستغناء الخاص به حيث جاء قيمة أنتقال اللاعب الى البنك الاهلى بـ10 مليون جنية ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الفريق غدا .

ويعد أحمد النادرى من أفضل العناصر في الدورى الممتاز الموسم الماضى، حيث خاض 33 مباراة مع فريقه وتمكن من إحراز هدف وحيد.

وكان نادي البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، قد تعاقد مع إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري رسميا لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد ما نال إبراهيم حسن إعجاب الجهاز الفني للبنك الأهلي بقيادة بابا فاسيليو، الذى منح الضوء الأخضر لمسئولى النادي للتعاقد مع اللاعب.

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 7 لاعبين، وهم: جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي وعماد فتحى، استعدادا للموسم الجديد.