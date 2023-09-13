شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يزور الخليج 365 ويؤكد : قلعة كبيرة فى الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى السابق، و المدير الفنى للمقاولون العرب الحالى ،مقر مؤسسة الخليج 365، اليوم الأربعاء، وكان فى استقباله قيادات الجريدة عُلا الشافعي رئيس التحرير، وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي، وعمر الأيوبي مدير تحرير قطاع الرياضة

و ابدى غريب سعادة كبيرة خلال دولته فى صالة التحرير وتعرف على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى وتليفزيون الخليج 365 .

وكشف شوقى غريب، خلال زيارته، أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية أهم مايميزيها المصداقية فى نقل الأخبار و الأحداث واصفا إياها بالقلعة الكبيرة فى كل المجالات خاصة الإعلام الرياضى ، موضحا أن الجريدة تحظى بنخبة من المحررين الذين يتبعون أقصى درجات المهنية في التناول والسرد وتغطية المؤسسات والهيئات المختلفة، ما أكسبها ثقة كبيرة لدى الشارع الرياضي.

وهنأ غريب الأستاذة عُلا الشافعي على توليها منصب رئيس تحرير الجريدة، على هامش زيارته ،والتى التقى فيها عددا من القيادات، وعقده ندوة مع القسم الرياضي بالجريدة.