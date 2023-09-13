شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشرح للاعبى الأهلى بالفيديو نقاط ضعف اتحاد العاصمة قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي لشرح بعض الأمور الخططية والتكتيكية الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

ويشرح كولر للاعبي الأهلي مقاطع فيديو تم إعدادها من قبل ياسين الميكاري محلل الأداء لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الجزائري، وأبرز النقاط التي سيعتمد عليها في بناء خطة المباراة الخاصة بالسوبر.

ووصل أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.