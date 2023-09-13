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كولر يشرح للاعبى الأهلى بالفيديو نقاط ضعف اتحاد العاصمة قبل السوبر

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القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي لشرح بعض الأمور الخططية والتكتيكية الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

ويشرح كولر للاعبي الأهلي مقاطع فيديو تم إعدادها من قبل ياسين الميكاري محلل الأداء لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الجزائري، وأبرز النقاط التي سيعتمد عليها في بناء خطة المباراة الخاصة بالسوبر.

ووصل أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية ، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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