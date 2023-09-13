شكرا لقرائتكم خبر عن السويس والمستقبل ..المريخ مع النصر فى افتتاحية المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات قرعة المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى " ب" والتى تضم أندية السويس والنصر والمستقبل والعبور ومركز شباب العريش وجنوب سيناء ونجمة سيناء والشمس والمريخ وجاءت على النحو التالى :- الأسبوع الأول الأسبوع الأول مركز شباب العريش – جنوب سيناء الشمس – العبور المريخ – النصر منتخب السويس – المستقبل سبورت نجمة سيناء – باى الأسبوع الثانى الأسبوع الثانى العبور – مركز شباب العريش جنوب سيناء – باى النصر – الشمس المستقبل – المريخ نجمة سيناء – منتخب السويس الأسبوع الثالث الأسبوع الثالث مركز شباب العريش – النصر جنوب سيناء – العبور الشمس – المستقبل المريخ – نجمة سيناء منتخب السويس – باى الأسبوع الرابع الأسبوع الرابع المستقبل – مركز شباب العريش النصر – جنوب سيناء العبور - - باى نجمة سيناء – الشمس منتخب السويس – المريخ الأسبوع الخامس الأسبوع الخامس مركز شباب العريش – نجمة سيناء جنوب سيناء – المستقبل العبور – النصر الشمس – منتخب السويس المريخ – باى الأسبوع السادس الأسبوع السادس منتخب السويس – مركز شباب العريش نجمة سيناء – جنوب سيناء المستقبل – العبور النصر – باى المريخ – الشمس الأسبوع السابع الأسبوع السابع مركز شباب العريش – المريخ جنوب سيناء – منتخب السويس العبور – نجمة سيناء النصر – المستقبل الشمس – باى الأسبوع الثامن الأسبوع الثامن الشمس – مركز شباب العريش المريخ – جنوب سيناء منتخب السويس – العبور نجمة سيناء – النصر المستقبل – باى الأسبوع التاسع الأسبوع التاسع مركز شباب العريش – باى جنوب سيناء – الشمس العبور – المريخ النصر – منتخب السويس المستقبل – نجمة سيناء

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