شكرا لقرائتكم خبر عن السويس والمستقبل ..المريخ مع النصر فى افتتاحية المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات قرعة المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى " ب" والتى تضم أندية السويس والنصر والمستقبل والعبور ومركز شباب العريش وجنوب سيناء ونجمة سيناء والشمس والمريخ وجاءت على النحو التالى :-الأسبوع الأول
مركز شباب العريش – جنوب سيناء
الشمس – العبور
المريخ – النصر
منتخب السويس – المستقبل سبورت
نجمة سيناء – باىالأسبوع الثانى
العبور – مركز شباب العريش
جنوب سيناء – باى
النصر – الشمس
المستقبل – المريخ
نجمة سيناء – منتخب السويسالأسبوع الثالث
مركز شباب العريش – النصر
جنوب سيناء – العبور
الشمس – المستقبل
المريخ – نجمة سيناء
منتخب السويس – باىالأسبوع الرابع
المستقبل – مركز شباب العريش
النصر – جنوب سيناء
العبور - - باى
نجمة سيناء – الشمس
منتخب السويس – المريخالأسبوع الخامس
مركز شباب العريش – نجمة سيناء
جنوب سيناء – المستقبل
العبور – النصر
الشمس – منتخب السويس
المريخ – باىالأسبوع السادس
منتخب السويس – مركز شباب العريش
نجمة سيناء – جنوب سيناء
المستقبل – العبور
النصر – باى
المريخ – الشمسالأسبوع السابع
مركز شباب العريش – المريخ
جنوب سيناء – منتخب السويس
العبور – نجمة سيناء
النصر – المستقبل
الشمس – باىالأسبوع الثامن
الشمس – مركز شباب العريش
المريخ – جنوب سيناء
منتخب السويس – العبور
نجمة سيناء – النصر
المستقبل – باىالأسبوع التاسع
مركز شباب العريش – باى
جنوب سيناء – الشمس
العبور – المريخ
النصر – منتخب السويس
المستقبل – نجمة سيناء
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