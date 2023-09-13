شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: فيتوريا أمامه تحديات كبيرة مع الفراعنة.. وفرص تأهلنا لكأس العالم تتعدى 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون حاليا ومنتخب مصر الأسبق، أن خسارة الفراعنة من تونس في مواجهة الثلاثاء ليست نهاية العالم، فهمى مباراة ودية لتجربة اللاعبين .

وقال غريب في تصريحات خاصة خلال ندوة الخليج 365 أن البرتغالى فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصرى مطلوب منه تجهيز اكبر عدد من اللاعبين لخوض المباريات ، ولا يجب أن نحمل الأخطاء او المسئولية لغياب لاعبى نادى بعينه .

وأضاف المدير الفني لذئاب الجبل ، انه بلغة الأرقام فيتوريا حقق المكسب و الفوز في المباريات الرسمية ، لكن حتى الان لم نواجه منتخب من المنتخبات العشر الأوائل في أفريقيا ، في الوقت المطلوب منا الوصول الى كأس العالم وسط عدد كبير من المنتخبات الأفريقية ، و بالتالى نسبة مصر للوصول الى المونديال تتعدى الـ 90 % .مشسرا غريب ان فيتوريا مدرب جيد لديه طريقة لعب و إدارة ، تولى تدريب أندية كبرى ، جاء في ظروف تحتم عليه الوصول الى كأس العالم 2026 .

وأكد غريب ، أن المنتخب الوطنى الأول من مفترض أن يحقق مع فيتوريا أفضل مما سبق إنجازه في الفترة الماضية والتي شهدت الوصول لنهائى أمم أفريقيا والمواجهة الفاصلة للتأهل لكاس العالم وخسرنا امام السنغال ، موضحا ان الظروف تساعد على النجاح ، خاصة وأن اللاعبين الموهوبين عددهم كبير من قوام المنتخب الاولمبى سواء السابق أو الحالي ، بالإضافة إلى الدوليين المحترفين في الدوريات الأخرى

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