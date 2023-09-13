شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستقر على إقامة كأس الرابطة بنظام الثلاث مجموعات.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إقامة النسخة المقبل من بطولة كأس الرابطة بنظام الثلاث مجموعات، بدلا من نظام خروج المغلوب الذى اعتمدته الرابطة في النسخة الماضية.

وقررت الرابطة في لائحة الموسم الجديد مشاركة الأندية الثمانية عشر للدوري في كأس الرابطة على أن يتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

وكان نظام المجموعات الثلاث هو المعتمد في أول نسخة من البطولة من العام قبل الماضي، والذي توج بلقبها فيوتشر، بينما تغير نظام المسابقة لخروج المغلوب في النسخة الماضية والتي توج بها سيراميكا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات وغرامات الانسحاب من بطولة كأس الرابطة في الموسم الجديد 2023 – 2024.

وقررت الرابطة تغريم أي ناد ينسحب من بطولة كأس الرابطة قبل سحب القرعة مبلغ 2 مليون جنيه، أما في حالة الاعتذار بعد سحب القرعة يتم تغليظ العقوبة لتصبح مليوني جنيه.