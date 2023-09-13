شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الطائرة يتقدمون على الجزائر 1/0 فى نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الذى يواجه الجزائر حاليا من الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25/22 فى نهائى البطولة الأفريقية المقامة على استاد القاهرة.
ويطمح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعدية بالبطولة مع الدخول فى فورمة المباريات.
وتأهل منتخب الطائرة إلى النهائى بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3 / 1 أول أمس الإثنين، بينما تاهل منتخب الجزائر بالفوز على نظيره الليبى بنتيجة 3 / 2.
ونجح منتخب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 مساء السبت فى دور الثمانية، بعد تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء الجمعة.
وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.
وتضم قائمة الفراعنة كلا من: "أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".
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