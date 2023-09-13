شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: محمد صلاح اختار "صناعة التاريخ" أمام إغراءات المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون حاليا ومنتخب مصر الأسبق، ما فعله محمد صلاح نجم مصر والمحترف في ليفربول الإنجليزى بالاستمرار في صفوف فريقه، والبقاء في البريميرليج، ورفض الإغراءات المالية الضخمة من اتحاد جدة السعودى، بأنه قرار سليم 100% .

وأضاف غريب خلال ندوة الخليج 365 أن بقاء صلاح في الدورى الإنجليزى يضيف له تاريخا كبيرا، والفرصة لن تتكرر أمامه لصناعة التاريخ، وأعتقد أن قراره برفض عرض اتحاد جدة، جاء بعد مناقشات مع فريق عمله الذى يفكر معه ويدعمه، ونجح معه في الوصول لمكانة الأفضل مع أهم 3 لاعبين عالميا، ولو كنت مكانه لقررت نفس قراره بالاستمرار في صفوف ليفربول رغم الاعتراف بان الاغراءات التي قدمها اتحاد جدة كبيرة ولا يمكن رفضها .

وأضاف المدير الفني لذئاب الجبل، أنه بلغة الأرقام "فيتوريا" حقق المكسب والفوز في المباريات الرسمية، لكن حتى الآن لم نواجه منتخبا من المنتخبات العشر الأوائل في أفريقيا، في الوقت المطلوب منا الوصول الى كأس العالم وسط عدد كبير من المنتخبات الأفريقية، وبالتالى نسبة وصول مصر إلى المونديال تتعدى الـ 90 %.

وأشار غريب إلى أن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مدرب جيد لديه طريقة لعب وإدارة، تولى تدريب أندية كبرى، جاء في ظروف تحتم عليه الوصول الى كأس العالم 2026 .

وأكد غريب، أن المنتخب الوطنى الأول من مفترض أن يحقق مع فيتوريا أفضل مما سبق إنجازه في الفترة الماضية والتي شهدت الوصول لنهائى أمم أفريقيا والمواجهة الفاصلة للتأهل لكاس العالم وخسرنا امام السنغال ، موضحا ان الظروف تساعد على النجاح ، خاصة وأن اللاعبين الموهوبين عددهم كبير من قوام المنتخب الاولمبى سواء السابق أو الحالي ، بالإضافة إلى الدوليين المحترفين في الدوريات الأخرى