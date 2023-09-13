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رسميا.. المصرى البورسعيدى يعلن ضم محمود حمادة من فاركو

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى إنضمام اللاعب محمود حمادة لاعب فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقد تشهد الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد، غدا الخميس، نجاح المصري في إتمام الصفقة، بناء على رغبة على ماهر الذى أكد لمسئولي فريقه أهمية دعم خط الوسط بحمادة الذى يراه ماهر من أهم لاعبي الوسط في .

 

ورحب مسؤولو نادي المصري برئاسة كامل أبوعلى بطلب على ماهر مؤكدين عليه بالدخول في مفاوضات مع إدارة فاركو واللاعب لمعرفة طلباتهم المالية وموقفهم من التفاوضات للتعاقد مع محمود حمادة.

 

ويقدم محمود حمادة أداء متميزا مع منتخب مصر وفريق فاركو، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعله مطلوبا في العديد من الأندية، حيث كان قريبا من الزمالك، ولكن أزمة القيد منعت الفريق الأبيض من إتمام الصفقة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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