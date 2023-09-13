شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال يواجه صربيا والسيدات يواجه فرنسا فى مجموعات الطائرة الشاطئية بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اسفرت قرعة دور المجموعات لمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان عن منافسات قوية لمنتخب الرجال والسيدات.

ويواجه منتخب السيدات غدا في التاسعة صباحا منتخب فرنسا على أن يتواجه الفائز مع الفائز من إسبانيا والمغرب.

بينما أسفرت قرعة منتخب الرجال عن مواجهة منتخب صربيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا على أن يتواجه الفائز مع الفائز من مواجهة إيطاليا وكرواتيا.

وكان منتخب الرجال قد فاز على منتخب الجزائر اليوم بنتيجة أشواط 2-0، بينما تأهل منتخب السيدات لدور المجموعات مباشرة بسبب تصنيفه الأعلى.

ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين .

وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة محدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

ووصل أمس إلى مدينة هراكليون بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في منافسات البطولة.