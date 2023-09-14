أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 13 - 9 - 2023

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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 13 - 9 - 2023 حيث شهدت الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة على رأسها، أبرز أسماء المستبعدين من رحلة الأهلى إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقى، و6 لاعبين بالأهلي يضمنون المشاركة الأساسية بالسوبر الأفريقي

يضمن 6 لاعبين المشاركة الأساسية في مباراة السوبر الأفريقي، والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل، ضد اتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف السعودية. 6 لاعبين بالأهلي يضمنون المشاركة الأساسية بالسوبر الأفريقي

"كاف" يعلن رسميا مواعيد مباريات الأهلى في بطولة دوري السوبر ليج الأفريقى.. صور

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي المواعيد الرسمية لمباريات دوري السوبرليج الأفريقي، والذي يشهد مشاركة فريق الأهلي في النسخة الأولى من عمر البطولة . نشرت الصفحة الرسمية لبطولة السوبر الافريقى التابعة لاتحاد الافريقى لكرة القدم فيديو للاعب أمام عاشور قبل خوض مباراة فريقه أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في بطولة السوبر الافريقى . يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي لشرح بعض الأمور الخططية والتكتيكية الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبل بالسعودية. كولر يشرح للاعبى الأهلى بالفيديو نقاط ضعف اتحاد العاصمة قبل السوبر إمام عاشور على طريقة "كهربا" قبل خوض مباراة السوبر الأفريقى مع الأهلى.. فيديو

أبرز المستبعدين من رحلة الأهلى إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقى

اصطحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 23 لاعبا لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري مساء بعد غد الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.