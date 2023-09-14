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نعمة سعيد تحقق المركز الرابع فى بطولة العالم للأثقال بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - حصدت نعمة سعيد لاعبة المنتخب الوطنى  لرفع الأثقال المركز الرابع فى المجموع لمنافسات وزن 71 كجم فى بطولة العالم المقامة فى المملكة العربية و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 برفع 264 كجم . 

 

فيما حصل كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على ذهبيتين  فى وزن 96 كجم فى الكلين و المجموع ، بينما حصل على فضية الخطف . 

 

بينما حصل محمود حسنى على برونزية الكلين فى منافسات وزن 96 كجم أيضا .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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