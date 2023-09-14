شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مباراة البرازيل - تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء 13 - 9 - 2023 عددًا من المباريات القليلة ضمن الأجندة الدولية، أهمها مواجهة منتخب بيرو أمام نظيره منتخب البرازيل فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

تشيلي - كولومبيا

يواجه منتخب تشيلي الأول لكرة القدم نظيره منتخب كولومبيا في الساعة 2:30 صباحا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

بيرو - البرازيل

بيرو ضد البرازيل

ويستضيف منتخب بيرو الأول لكرة القدم نظيره منتخب البرازيل فجر الأربعاء،على إستاد "بيرو الوطني"، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب البرازيل بدأ مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، بفوز كبير على بوليفيا 5-1، بينما تعادل منتخب بيرو مع باراجواي، دون أهداف.

ويسعى منتخب البرازيل إلى الفوز على بيرو لمواصلة الإنفراد بصدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، حيث يعتلي نجوم السامبا صدارة الجدول برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن أوروجواي والأرجنتين وكولومبيا.

مواعيد مباريات دولية ودية



المكسيك - أوزبكستان

يستضيف منتخب المكسيك الأول لكرة القدم نظيره منتخب أوزبكستان في الخامسة والنصف صباحًا.