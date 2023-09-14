شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 لاعبين متوقع تألقهم مع الأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلي مباراة السوبر الإفريقي، من أجل مشاهدة فريقهم بعد فترة غياب منذ نهاية الموسم الماضي، والحصول على راحة سلبية طويلة قبل العودة للتدريبات الجماعية ومن ثم التحضير لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب السوبر الإفريقي والتي ستقام مساء الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية.

وتترقب جماهير الأهلي ظهور أكثر من لاعب وتألقه في مباراة السوبر الإفريقي، لكتابة تاريخ جديد مع القلعة الحمراء بالنسبة للاعبين الجدد المنضمين حديثا للقلعة الحمراء أو اللاعبين القدامى الذين قدموا مستويات قوية في الموسم الماضي.

وأبرز 5 لاعبين متوقع تألقهم مع الأهلي:

إمام عاشور

يترقب جمهور الأهلي تألق إمام عاشور بقميص الأهلي بعد الانضمام إليه في الميركاتو الصيفي، ليكون إضافة لخط وسط الفريق الأحمر، في ظل امتلاكه إمكانيات فنية عالية، ويجيد اللعب في كل مراكز الوسط والجناحين والجبهة اليمنى.

رضا سليم

من الأسماء المرشح أن تتألق مع الأهلي هو رضا سليم القادم للأهلي في الصيف الحالي من الجيش الملكي المغربي، حيث يجيد اللعب في مركز الجناحين، ومن المتوقع أن يكون له دورا في مباراة السوبر الإفريقي سواء شارك كأساسي أو كبديل.

صلاح محسن

يأتي صلاح مسحن ضمن الأسماء المنتظر طهورهم بشكل مغاير بعد عودته للأهلي عقب انتهاء إعارته إلى سيراميكا في الموسم الماضي، لاسيما بعدما نال اللاعب ثقة مارسيل كولر، والذي أثنى عليه، وعمل معه على تطوير مهاراته الفردية.

علي معلول

يمني جمهور الأهلي النفس في استمرار توهج علي معلول مع الأهلي في الفترة القادمة، باعتباره من أهم مفاتيح اللعب، ويترقبون أن يقدم هدايا للاعبي الخط الأمامي خاصة المهاجمين، في ظل إجادته ارسال الكرات العرضية والثابتة.

مروان عطية

من ضمن الأسماء أيضا مروان عطية والذي ينتظر أن يواصل تألقه باعتباره رمانة ميزان وسط الأهلي، ومن اللاعبين المميزين في منح الاستحواذ لفريقه وتقديم الدورين الدفاعي والهجومي بنفس الكفاءة، بخلاف الدقة في إرسال الكرة لزملائه.