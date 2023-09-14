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الأهلى يختتم تحضيراته اليوم استعدادا لمباراة السوبر الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم ، الخميس، استعداداته لمباراة السوبر الأفريقي أمام إتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها التاسعة من مساء الغد _بتوقيت القاهرة _ على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف ، ويقوم السويسري مارسيل كولرالمدير الفني بتحفيظ لاعبي الفريق "خطة لعب" المباراة خلال المحاضرة التى ستسبق مران اليوم ، كما يقوم كولر بتنفيذ بعض الخطط الفنية التي يهدف من وراءها إلى تنفيذه فكره والفوز على بطل الجزائر غداً من أجل حصد السوبر الأفريقي.

 

وخاض الأهلي مراناً وحيداً في السعودية حتى الأن بعدما وصل إليها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول ، الثلاثاء، وتدرب الفريق على إحدى الملاعب القريبة من فندق الإقامة فيما سيكون مران الليلة في نفس توقيت المباراة وسيشهد التفاصيل الأخيرة والوصايا الحاسمة من المدرب السويسري للاعبي الأهلي .

 

ووصل أول أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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