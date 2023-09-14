الأهلى يختتم تحضيراته اليوم استعدادا لمباراة السوبر الأفريقى

وخاض الأهلي مراناً وحيداً في السعودية حتى الأن بعدما وصل إليها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول ، الثلاثاء، وتدرب الفريق على إحدى الملاعب القريبة من فندق الإقامة فيما سيكون مران الليلة في نفس توقيت المباراة وسيشهد التفاصيل الأخيرة والوصايا الحاسمة من المدرب السويسري للاعبي الأهلي .

ووصل أول أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.