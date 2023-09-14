شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الكرة النسائية استعدادا لتصفيات أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر للكرة النسائية، بقيادة مدربه محمد كمال، اليوم الخميس ، استعدادا لمباراتي جنوب السودان ذهابا وإيابا، في الدور التمهيدي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وأسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي أقيمت يوم 6 يوليو في مقر الكاف بعاصمة الرباط المغربية، منتخب مصر للسيدات أمام جنوب السودان.

ويشارك منتخب مصر الأول في التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة في النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات 2024 عن تواجد منتخب مصر في طريق السنغال حال الفوز على جنوب السودان.