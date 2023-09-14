«السفاح يقود الهجوم» .. الأهلي يعلن قائمة مباراة الاتحاد الجزائري

الشارقة - اميمة ياسر - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة متوجهة الى مدينة الطائف السعودية استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي والمقرر لها الجمعة المقبل. وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي.

وكان الفريق الأول قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وتنشر الشروق قائمة اللاعبين الذين اختارهم كولر للمباراة وهم كالتالي: -

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

- الدفاع : علي معلول -كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - رامي ربيعة.

- الوسط : مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - رضا سليم -محمد الضاوي "كريستو".

- الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن - أنتوني موديست.