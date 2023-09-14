«أبويا تعب معايا وصرف عليا دم قلبه» .. المصارع سيف شكري: بقول لوالدي ووالدتي أنا أسف إني عملت كده

الشارقة - اميمة ياسر - نشر لاعب المصارعة سيف شكري، مقطع "فيديو" يوضح فيه ما حدث معه، وذلك على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

علق سيف على المقطع: "واحد في المئة من قصتي واللي مريت به، وارجو محدش يزايد عليا في حبي لبلدي ووطني في قلبي ودمي ومحدش يقدر يشكك في ده لحظة واحدة، شكراً لكل حد دعمني، شكراً لكل حد وقف جنبي، أشوفكم على خير".

قال اللاعب خلال مقطع "الفيديو": "أنا بطل إفريقيا 5 مرت، مرتين بالميدالية الفضية ومرتين بالفضية ومرة بالبرونزية، ومصنف عالمياً أكتر من مرة وبطل العرب".

أضاف: "كانت أول مشاركة دولية ليا في 2019 في بطولة إفريقيا في تونس كان عندي 18 سنة، الحمد لله في أول مشاركة دولية ليا جبت ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا للشباب والبرونزية في بطولة إفريقيا للكبار، وشاركت في البطولتين نظرا لتميزي".

أكمل: "الفرحة مكنتش سيعاني وأنا شايف علم مصر قدامي والنشيد الوطني معزوف، وتعبت أوي عشان اللحظة دي وأبويا وأمي تعبوا معايا كتير جدًا وزمايلي والمدربين، أبويا صرف عليا كتير جداً عشان اللحظة دي، وأنا بلعب مصارعة وأنا عندي 5 سنين".

تابع: "رجعت مصر وأنا فرحان وفخور جداً على أساس في دماغي إن الدنيا هتحلو معايا وهيكون معايا فلوس وعربية وشقة، قالولي طبعاً فيه مرتب وفيه مكافأة، الخير جاي، سألت على مرتبي كان الرد إنه هيكون 745 في الشهر بعد الضرايب، مكنتش مصدق، قولت مش مشكلة طب والمكافأتين بتوع بطولتين إفريقيا، قالولي هنقدر مكافاة على الميدالية الذهبية بطولة إفريقيا للشباب وبس، كان في دماغي مكافأة عالية لكنها طلعت 5000 جنيه والمكافأة دي أخدتها بعدها بسنة، أخدت البطولة في شهر 3 سنة 2019 أخدت المكافأة شهر 3 سنة 2020 كنت رايح بطولة إفريقيا التانية".

أكمل: "اتصدمت جدا، ورجعت اتمرنت تاني وتعبت تاني واتصبت تاني، واتصرف عليا تاني وابويا تعب معايا وصرف عليا دم قلبه، وأنا مش عارف أعمل حاجة ولا عارف أساعده، ونفسي أعمل ميدالية ذهبية دهب في الأولمبياد ومش عارف من الصعوبة".

تابع: "كل ما برجع بميدالية مفيش راديو بيسجل معايا حتى 5 ثواني أو خبر بيتنشرلي، وللأسف الوضع زي ما هو لغاية دلوقتي معييش حاجة ولا حتى عجلة".

وجه سيف رسالة للاعبي المنتخب: "زمايلي في المنتخب بقولهم بحبكم جداً وقضيت معاكم أحلى وقت حياتي، أتمنى كل الدعم والجهود تتوفر عشان يحققوا ميداليات أكتر لأن فيه ناس زيي وأحسن مني بكتير وأبطال بجد وحاجة مشرفة جدًا، كمان بشكر المدربين اللي تعبوا معايا بشكل كبير".

اختتم: "بقول لوالدي ووالدتي أنا أسف إني عملت كده وأخدت الخطوة دي وبعدت عنكم وإن شاء الله أشوفكم على خير، وكان لازم أخد الخطوة دي عشان كان لازم أشيل عنك يا أبويا".

يذكر أنه ترددت أنباء حول هروب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة من معسكر قيرجيوسان، المقام حاليا ضمن الاستعداد لبطولة العالم تحت 23 سنة.

وأكد، عصام نوار، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، في تصريحات صحفية، أنهم يتواصلون مع إدارة البعثة لمعرفة حقيقة ما يتردد حول هروب اللاعب.