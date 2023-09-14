بعد خسارة مصر أمام تونس.. فيتوريا: لا أستطيع العمل في هدوء واللاعبون مشتتون ذهنيًا بسبب الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن حزنه الشديد بعد خسارة الفراعنة أمام تونس بثلاثة أهداف نظيفة، متهمًا بعض الجهات بـ"إفساد مزاجه وعدم العمل في هدوء".

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة،: "المنتخب ترك لاعبي الأهلي في حين رفضت تونس ترك علي معلول ورفضت جنوب أفريقيا ترك بيرسي تاو؟ من الجيد أن الجميع يعلم هذا الأمر بشكل واضح".

وأضاف المدرب البرتغالي: "لم ألعب أي معسكر مع مصر وأنا مستريح، كل معسكر توجد به أشياء تفسد مزاجي ولا أستطيع أن أعمل في هدوء".

وتابع: "اللاعب معي يكون مشتت ذهنياً بسبب مباريات الأندية".

واستشهد روي فيتوريا بفترة تدريبه في البرتغال، حيث قال: "عندما كنت مدرباً لبنفيكا كان لدي لاعبين من البرازيل والأرجنتين، ومع ذلك كنت أترك اللاعبين للمنتخب ومن الممكن أن أدرب 4 أو 5 لاعبين فقط لأني أحترم هذه التوقفات".

وأكمل: "هناك في مصر من كان ينتظر خسارتنا، من المفترض أن أخوض المعسكر في 10 أيام بكل اللاعبين التي أريدها، وقتها عندما أفوز أو أخسر سيكون أمر خاص بي".

واختتم المدير الفني للفراعنة موجهًا سؤاله إلى الإعلاميين: "هل الأندية سعيدة الآن؟ لا أعرف ولكن أنا حزين واللاعبين أيضًا".

يشار إلى أن النادي الأهلي كان قد طلب إعفاء لاعبيه الدوليين من الانضمام لمنتخب مصر في معسكر سبتمبر الجاري بعد ضمان الفراعنة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام تونس 3-1، في المباراة الودية الدولية التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن استعداد المنتخبين لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج مطلع العام المقبل.

جدير بالذكر أن الخسارة هي الأولى لمنتخب مصر منذ أن تولى البرتغالي روي فيتوريا مهمة تدريب الفريق حيث سبق له خوض ثماني مباريات ما بين ودية ورسمية لم يمنى فيها بأي هزيمة وفاز بها جميعا.