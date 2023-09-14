لاعبو منتخب تونس يستفزون محمد صلاح بـ «احتفاليته».. وهذا رد فعل قائد منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار لاعبو منتخب تونس جدلا واسعا بسبب طريقة احتفالهم بالهدف الثالث في شباك منتخب مصر، فقي المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء أمس الثلاثاء، وانتهت لصالح نسور قرطاج بنتيجة 3-1.

وعقب تسجيل الهدف الثالث في آخر دقائق المباراة، احتفل لاعبو المنتخب التونسي على طريقة محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، التي اعتاد الاحتفال بها مع "الريدز".

وعُرف محمد صلاح باحتفاليته الشهيرة المعروفة بـ "اليوجا"، حيث يقف أمام جماهير ليفربول ويرفع ساقه اليسرى إلى الركبة على ساقه اليمنى، وتعرف الوضعية باسم "الشجرة" في رياضة اليوجا، وتدل على التوازن والثبات.

وألحق منتخب تونس بنظيره المصري أول خسارة له منذ تولي المدرب البرتغالي روي فيتوريا مهمة تدريبه منذ 2022.

وكان المدرب البرتغالي قد حقق أفضل بداية لمدير فني للفراعنة، بعد الفوز في 8 مباريات متتالية، قبل الخسارة في لقاء أمس أمام تونس.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، علق فيتوريا على احتفال لاعبي تونس بالهدف الثالث: "الخصم يحتفل بالهدف كأنه في مباراة نهائية. الأندية في الوقت الحالي لديها لاعبون حصلوا على راحة".

وأضاف المدير الفني للفراعنة: "نحن غاضبون من الخسارة، ولاعبونا كذلك. ولن أناقش أزمة لاعبي الأهلي، فالأمر يتعلق بالنظام العام".

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي لمصر أمام المنتخب التونسي بعد الخسارة في مباراة نصف نهائي كأس العرب 2022 بنتيجة 1-0.