ميدو : بعد تمزيق "صور مرتضي منصور"شئتم أم ابيتم الاكثر فوزاً بالبطولات

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، عن موقفه من تمزيق صورة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق.

وكان عددًا من الأشخاص قاموا يوم الأحد الماضي وتحديدًا في اليوم الأخير من غلق باب الترشح على انتخابات نادي الزمالك بكسر لوحة شرف رؤساء النادي وقاموا بتمزيق صورة مرتضى منصور.

وقال "ميدو" في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" :"ما حدث حول تمزيق صورة مرتضى منصور مشهد مؤسف وكنت أتمنى أن لا أشاهد هذا المشهد".

وأضاف "ميدو" :"شئتم أم أبيتم مرتضى منصور من أكثر رؤساء نادي الزمالك فوزًا بالبطولات".

وتابع ميدو :"هذا المشهد أعترض عليه لأنه يُولد حالة من الحقد والغل قد تؤثر على نادي الزمالك في المستقبل، لأن من الممكن أن يلجأ للقضاء والطعن".

وأتم :"في السابق كنّا نطالب البعض بالتنازل عن القضايا ضد النادي وكان الرد أنهم تعرضوا للسباب والإهانة وهنا كنّا لا نلومهم".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك رحل بالكامل بعد تقديم استقالاتهم، ليتم تعيين إدارة مؤقتة برئاسة عماد البناني حتى عقد الانتخابات المقبلة والتي من المقرر أن تقام 20 أكتوبر.

ويتنافس في سباق منصب الرئيس كلاً من: حسين لبيب - فاروق جعفر - ماجد فاروق الحنبلي - ميرفت السيد أحمد - عمر هريدي.