بأوامر من الفيفا.. 7 تعديلات على «الجوهرة المشعة» قبل كأس العالم للأندية بالسعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أو م يطلق عليه بـ "الجوهرة المشعة"، 7 تعديلات قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية، لأول مرة في تاريخها، بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، بمدينة جدة، بمشاركة نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي.

وكشفت "الرياضية" السعودية أن اللجنة التفقدية لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لملعب "الجوهرة المشعة"، طلبت 7 تعديلات في الملعب، خلال زيارتها التي تمت في 12 يونيو الماضي.

وذكرت الصحيفة أن وفد الفيفا طلب إنشاء منطقة للجماهير في محيط ملعب الجوهرة المشعة، إلى جانب أن تحتوي البوابة رقم 6 على شاشات تلفزيونية عملاقة.

وتتيح تلك المنطقة للمشجعين الذين لا يحملون تذاكر الدخول الاستاد لمشاهدة المباراة، رؤيتها في المنطقة التي ستخصص لهم، مثل تلك التي وُضعت في ملاعب كأس العالم 2022 في قطر.

وطالب وفد الفيفا ايضا بإزالة البوابات الحلزونية للملعب واستبدالها بأخرى تضم جهازاً قارئاً لـ"الباركود"، مع نقل الأماكن الخاصة بوسائل الإعلام من مقاعد المنصة الفضية إلى أعلى منطقة في الملعب بالدور الخامس.

كما طلبت اللجنة التفقدية التابعة للفيفا بتخصيص مسار سهل لانتقال الإعلاميين إلى منطقة الحوارات الصحفية، وإزالة المضمار في رديف الملعب الرئيسي، كونه سيحتضن تدريبات مانشستر سيتي الإنجليزي قبل نصف النهائي.

وكذلك طالبت اللجنة المسؤولين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية على تغيير الساعة الإلكترونية وفقاً لشروط الفيفا، وكذلك منح تراخيص المأكولات والمشروبات لشركات عالمية.