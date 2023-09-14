الريان القطري يعلن تعاقده مع أشرف بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن نادي الريان القطري من الحصول على توقيع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادي الريان، اليوم الأربعاء، عن تعاقه رسميا مع بن شرقي، بفيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" بعنوان: "ابن أسود الأطلس.. أسد رياني".

وأصبح الريان القطري هو النادي السابع في مسيرة بن شرقي، الذي تنقل بين عدة أندية عربية، آخرها الجزيرة الإماراتي.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن العقد سيمتد لمدة موسم واحد فقط.

وجاء التعاقد مع اللاعب المغربي عقب إصابة مواطنه سفيان بوفال في وقت سابق، ليتقرر غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن 3 أشهر.

وبدأ بن شرقي (28 عاما) مسيرته في بلاده بقميص المغرب الفاسي قبل الانتقال إلى الوداد، ليخوض بعدها رحلة خارجية بقمصان الهلال السعودي، لانس الفرنسي، الزمالك المصري والجزيرة الإماراتي.

ونجح بن شرقي في حصد مجموعة من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي مع الوداد، بالإضافة للدوري والسوبر السعودي مع الهلال.

وفي رحلته مع نادي الزمالك، حقق بن شرقي 6 ألقاب، منها لقبين للدوري الممتاز، بالإضافة لكأس السوبر الأفريقي.