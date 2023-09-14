إنذار إلى الزمالك..بسبب اللاعبين الأجانب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر بالاتحاد المصري أن الهيئة استقبلت شكاوى من الثلاثي التونسي سيف الدين الجزيري والبنيني سامسون أكينيولا والمغربي أحمد بلحاج ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وكشف المصدر وذلك وفقا لـ موقع "winwin" أن الجزيري تقدم بشكوى بسبب عدم حصوله سوى على جزء من مستحقاته المتأخرة، وطالب الزمالك بصرف مستحقاته كاملة قبل أن يصعد الشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأضاف أن سامسون وبلحاج أرسلا بدورهما شكاوى مماثلة إلى الاتحاد المصري للسبب ذاته. نادي الزمالك بوعد اللاعبين الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي بصرف مستحقاتهم خلال الساعات القليلة المقبلة بالدولار بعدما صرف النادي دفعة كبيرة من مستحقات باقي اللاعبين بالأمس.

وأكد أن شكوى سامسون تضمنت مطالبته إدارة الزمالك بسداد 160 ألف دولار خلال أسبوع وإلا فسيقوم بفسخ التعاقد مع النادي وتقديم شكوى إلى الفيفا، وأنه يطالب النادي وقتها بدفع مليون دولار قيمة الفترة المتبقية في تعاقده بالإضافة لتعويض مادي آخر.

وغادر بلحاج الزمالك بنهاية الموسم الماضي عائدًا إلى أسوان بعدما رفض الزمالك تفعيل بند شراء اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة التي قضاها اللاعب منذ يناير الماضي

وكان اللاعبون الأجانب طلبوا من مسؤولي النادي ضرورة صرف مستحقاتهم بالدولار بعدما قام النادي بصرف مستحقات باقي اللاعبين مساء الأمس وتحركت إدارة النادي وقامت بتوفير الدولارت لصرف مستحقات اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا اليوم لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتغادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى تنزانيا استعدادا لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية، قبل أن يخسر بثلاثية في مباراة سيراميكا كليوباترا الودية التي أقيمت مساء الاثنين الماضي في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.