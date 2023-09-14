دور ربع النهائي .. موعد لقاء النادي الأهلي وسيمبا التنزاني

الشارقة - اميمة ياسر - حددت اللجنة المنظمة لمسابقة الدوري الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موعد مباراتي النادي الأهلي وسيمبا التنزاني في إطار دور ربع النهائي.

ويلتقي الأهلي، سيمبا، ثم ينتظر حال تفوقه في مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، الفائز بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وكشفت صفحة الدوري الأفريقي الرسمية عبر فيسبوك، موعد مباراتي الأهلي وسيمبا ذهابًا وإيابًا.

ذهابًا، يحل الأهلي ضيفًا على سيمبا في العاصمة التنزانية دار السلام، في لقاء يقام 20 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

إيابًا، يستضيف الأهلي منافسه سيمبا في العاصمة القاهرة، في لقاء يقام 24 أكتوبر، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة.