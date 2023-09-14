التعاون يسجل الانطلاقة الأفضل ويزاحم على الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استطاع الفريق الكروي الأول بنادي التعاون تسجيل انطلاقة قوية خلال الجولات الخمس الأولى من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لهذا العام، وحجز لنفسه مقعدا بين فرق المقدمة بعد جمعه 13 نقطة قبل التوقف الدولي، وضعته في وصافة الترتيب وفي الوقت نفسه متعادلا بالنقاط مع المتصدر الهلال.

وكان التعاون قد افتتح موسمه بالتعادل أمام الفتح في الجولة الأولى بهدف لمثله قبل أن يحقق 4 انتصارات متتالية بدأها أمام النصر على ملعب الأخير تلاها 3 انتصارات متتالية مكنت التعاون من تسجيل الانطلاقة الأفضل له ضمن مشاركاته الـ 14 في دوري المحترفين السعودي.

وبهذه النتائج كرر السكري ما فعله في الموسم الماضي عندما تجنب الخسارة في الجولات الخمس الأولى في الدوري وأضاف عليها هذا العام أن الفريق الأٌقوى دفاعا هذا الموسم باستقباله هدفين فقط في 5 لقاءات وهز هجومه شباك الخصوم في 9 مرات تحت قيادة المدرب البرازيلي شاموسكا صاحب الخبرة الكبيرة في الدوري السعودي من خلال تجاربه مع الفيصلي والشباب ثم التعاون والذي يستمر معه من الموسم الماضي.

وكما ذكرنا آنفا أن هذا الموسم هو أفضل انطلاقة للتعاون بجمعه 13 نقطة خلال أول 5 جولات فيعتبر موسمي 2014-2015 و 2021-2022 هما الأقل للفريق من حيث جمع النقاط خلال أول 5 جولات بواقع نقطتين فقط في كل موسم وهو الأقل خلال 14 موسم قضاها التعاون ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقد شهدت صيفية التعاون انضمام عدد من اللاعبين الأجانب المميزين كان آخرهم الجناح الغامبي موسى بارو، قادما من بولونيا الإيطالي، وذلك بموجب عقد يمتد لـ3 أعوام قادمة؛ أي حتى 30 يونيو 2026.

يشار إلى أن التعاون 4 انتصارات مقابل تعادل واحد في الجولات الخمسة الأولى من دوري روشن هذا الموسم 2023-24، ليحتل المركز الثاني على سلم البطولة المحلية، برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن الهلال المتصدر.

وكان نادي النصر أحد الفرق التي منيت بالخسارة من قبل نادي التعاون، بعد أن سقط أمامه بنتيجة (0-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب «الأول بارك»، الجمعة 18 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

أبرز النقاط عن التعاون هذا الموسم:

استطاع الفريق جمع 13 نقطة جعلته في الوصافة متعادلا بالنقاط مع المتصدر الهلال.

لم يخسر في الجولات الخمس الأولى للمرة الثانية بعد الموسم الماضي.

حقق الفوز أمام النصر في ملعب الأخير في الجولة الثانية.

يعد التعاون الأقوى دفاعا في دوري روشن استقبل هدفين فقط في 5 جولات.

بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الفتح حقق الفريق 4 انتصارات متتالية.

أفضل انطلاقة للفريق ضمن دوري المحترفين على مدى 14 مشاركة.

شهدت صيفية التعاون انضمام عدد من اللاعبين الأجانب المميزين.

المدرب شاموسكا يستمر مع التعاون من الموسم الماضي.

مباريات التعاون الـ 5 الأولى هذا الموسم: