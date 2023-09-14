شكرا لقرائتكم خبر يونايتد يفشل في تصريف سانشو لدوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت صحيفة «ذا أثيلتيك» في تقرير لها، نُشر صباح أمس، أن مانشستر يونايتد عرض سانشو على أندية في الدوري السعودي، وأخبره بأنه يريد الحصول على 65 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الذي انضم ليونايتد في يوليو 2021، مقابل 73 مليون باوند، لكن الفكرة قوبلت بالرفض من اللاعب السابق لدورتموند.
وأوضح المصدر ذاته أن سانشو ركب الطائرة وكان يعتقد أنه
سيتجه، ليلة الأربعاء 6 سبتمبر، إلى السعودية، قبل نهاية سوق الانتقالات في دوري روشن بـ24 ساعة فقط، ولكنه بدلا من أن يتجه شرقا ذهب غربا نحو نيويورك، ليحضر حفلة عيد ميلاد نجم كرة السلة جون وول، ليقضي على أي آمال لرحيله عن يونايتد في الميركاتو الصيفي المنقضي أخيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر يونايتد يفشل في تصريف سانشو لدوري روشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.