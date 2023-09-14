يونايتد يفشل في تصريف سانشو لدوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وسائل إعلام بريطانية ما دار خلف الكواليس بين مانشستر يونايتد، ولاعبه جادون سانشو، بعد هجوم الأخير على المدرب الهولندي، إيريك تين هاغ، ومحاولات النادي ببيع الجناح الإنجليزي لأحد الأندية الناشطة في دوري روشن السعودي، مشيرة إلى أن حفلا تسبب في تعثر صفقة رحيله عن النادي.

وأوضحت صحيفة «ذا أثيلتيك» في تقرير لها، نُشر صباح أمس، أن مانشستر يونايتد عرض سانشو على أندية في الدوري السعودي، وأخبره بأنه يريد الحصول على 65 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الذي انضم ليونايتد في يوليو 2021، مقابل 73 مليون باوند، لكن الفكرة قوبلت بالرفض من اللاعب السابق لدورتموند.

وأوضح المصدر ذاته أن سانشو ركب الطائرة وكان يعتقد أنه

سيتجه، ليلة الأربعاء 6 سبتمبر، إلى السعودية، قبل نهاية سوق الانتقالات في دوري روشن بـ24 ساعة فقط، ولكنه بدلا من أن يتجه شرقا ذهب غربا نحو نيويورك، ليحضر حفلة عيد ميلاد نجم كرة السلة جون وول، ليقضي على أي آمال لرحيله عن يونايتد في الميركاتو الصيفي المنقضي أخيرا.