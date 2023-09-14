الموت يغيب أشجع حكم سعودي

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وسجلت تلك الحادثة حالة تحول في حياة الراحل حسن البحيري الذي أصبح ملازما لغسل الجنائز وتكفينها ودفنها من خلال أشهر جوامع مدينة الرياض (جامع الراجحي) الواقع في شرق العاصمة، إذ ظل يقضي أغلب أوقاته قبل تقاعده من العمل الحكومي، بالتفرغ لذلك العمل الخيري دون انقطاع طيلة الـ 25 عاما الماضية.
وشارك الراحل حسن البحيري بدفن وتشيع المئات من الأموات من بينهم عدد من الرياضيين كهداف فريق الرياض الراحل فهد الحمدان ولاعب الهلال سلطان البرقان رحمهم الله.
وسيتم تشيع حسن البحيري والصلاة عليه ودفنه في مقبرة النسيم بعد صلاة عصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض.
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