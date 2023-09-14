الموت يغيب أشجع حكم سعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحق الحكم الدولي الكروي السابق حسن البحيري بزميله الحكم الدولي السابق سعد ربيعة الذي توفي الأحد الماضي بعد مرض ألم به، حيث سبقه بثلاث ليال، وجاء رحيل البحيري بعمر ناهز الـ 66 عاما، بعد أن شهد تحسنا ملحوظا على صحته قبل يومين من وفاته، حيث تعرض لجلطة لم تمهله طويلا، بعد سيرة طويلة في مجال التحكيم الذي هجره للأبد في أغرب وأقوى قرار قطعه حكم رياضي على نفسه بعد إعلانه اعتزاله التحكيم في عام 1997 بسبب قرار خاطئ منه (رحمه الله) في مباراة النصر والأهلي بالرياض في بطولة مسابقة كأس الاتحاد السعودي، بعد عرقلة نجم الأهلي عبدالرحمن أبو سيفين من حارس النصر مضحي الدوسري، وأخطأ في احتساب القرار بطرد حارس النصر، فقرر الاعتزال بعد المباراة بساعتين في نفس ليلة اللقاء، وتعرض اللاعب لكسر مضاعف أسهم في إنهاء مسيرتة الكروية في الملاعب.

وسجلت تلك الحادثة حالة تحول في حياة الراحل حسن البحيري الذي أصبح ملازما لغسل الجنائز وتكفينها ودفنها من خلال أشهر جوامع مدينة الرياض (جامع الراجحي) الواقع في شرق العاصمة، إذ ظل يقضي أغلب أوقاته قبل تقاعده من العمل الحكومي، بالتفرغ لذلك العمل الخيري دون انقطاع طيلة الـ 25 عاما الماضية.

وشارك الراحل حسن البحيري بدفن وتشيع المئات من الأموات من بينهم عدد من الرياضيين كهداف فريق الرياض الراحل فهد الحمدان ولاعب الهلال سلطان البرقان رحمهم الله.

وسيتم تشيع حسن البحيري والصلاة عليه ودفنه في مقبرة النسيم بعد صلاة عصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض.