نشوة الأخدود تصطدم بقوة الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاود فرق دوري روشن السعودي للمحترفين الركض من جديد بعد فترة التوقف الدولية (أيام الفيفا)، وذلك بمواجهه ثقيلة لأصحاب الأرض فريق الأخدود الصاعد الحديث لدوري الأضواء (4 نقاط) أمام ثالث ترتيب الدوري وبطل النسخة الماضية الفريق الاتحادي (12 نقطة)، وذلك على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، على حساب مباريات الجولة السادسة. كيف استعد الاتحاد؟ إعلان التعاقد مع المدافع الإيطالي فيليبي لتعزيز صفوف الفريق الخلفية.

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