جراح الشباب تحت مشرط الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على ملعب استاد مدينة المجمعة الرياضية يستضيف فريق الفيحاء غدا الجمعة عند الـ6 مساء ضيفه فريق الشباب، ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويسعى أبناء المجمعة بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش إلى تصحيح مسار الفريق في سلم الدوري، بعد التعثر بالتعادل السلبي في مواجهة الرائد الماضية، وكذلك الخسارة من فريق أبها بهدفين مقابل هدف.

ويوجد فريق الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، في حين يعول الصربي مدرب الفريق على المهاجم الدولي الزامبي فاشون ساكلا لقيادة الفريق، لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الـ3.

في الجانب الفني أنهى فريق الفيحاء استعداداته بأداء تدريبات لياقية مكثفة ومناورة على منتصف الملعب، طبق خلالها الصربي مدرب الفريق النهج الذي سيتبعه في اللقاء.

على الجانب الآخر يأمل فريق الشباب الذي يوجد في المركز قبل الأخير بنقطتين إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعد سلسلة التعثرات في الجولات الـ5 الأخيرة، مما تسبب في الإطاحة بالمدرب الهولندي مارسيل كايزر من الإدارة الفنية لفريق الشباب، وتعيين الأرجنتيني خوان براون بدلا عنه.

أما على الجانب الفني، فقد أنهى الفريق الشبابي استعداداته لخوض المواجهة بأداء تدريبات لياقية مكثفة، وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء.