الوحدة ينشد العودة أمام ضمك

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ويدخل أصحاب الأرض هذا اللقاء باحثين عن العودة لسكة الانتصارات، بعد فقدانها في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام الاتحاد والتعاون تواليا، جعلت الوحدة يتوقف عند النقطة الـ6، والتي جمعها الفريق من انتصارين في الجولتين الثانية والثالثة.
وكان الوحدة قد حقق انتصارين خلال 5 جوالات مقابل 3 خسائر، ويسعى إلى إيقاف نزيف النقاط عبر لقاء اليوم، والبحث أيضا عن الانتصار أمام خصمه ضمك، بعد أن فقد ذلك في المواجهات الثلاثة الأخيرة بين الفريقين والتي مجملها 5 مواجهات ضمن منافسات دوري المحترفين، حقق الوحدة فوزين مقابل فوز لضمك بينما حضر التعادل في مواجهتين.
في الجانب الآخر، يأتي ضمك إلى مكة باحثا عن الانتصار الأول له هذا الموسم، إذ لم ينتصر بعد خسر مواجهتين وتعادل في 3 لقاءات جعلت الفريق يحمل 3 نقاط في رصيده ويقع في المركز الأخير، ويبحث عن انطلاق مختلف بعد فترة التوقف، وتسجيل نتائج إيجابية وتعويض الانطلاق السيئ للفريق بداية الموسم.
قبل المواجهة
- حقق الوحدة الفوز مرتين هذا الموسم وخسر في 3 جولات.
- لم يحقق الوحدة الفوز أمام ضمك في آخر 3 مواجهات بينهما في الدوري.
- لم يستطع ضمك تحقيق الفوز هذا الموسم حتى الآن.
- تواجها في الدوري 5 مرات انتصر الوحدة مرتين مقابل فوز لضمك وتعادلا مرتين.
- آخر لقاء جمعهما على أرض الوحدة انتهى بفوز ضمك بنتيجة 2-0.
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