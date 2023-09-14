العربي يسعى للتمسك بالصدارة عبر بوابة الصفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم مسيرته اليوم عقب فترة التوقف الأولى هذا الموسم، بعدما اختتم المنتخب السعودي الأول تحضيراته أخيرا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق يناير المقبل في قطر.

وستجرى اليوم (5) لقاءات ضمن افتتاحية الجولة الخامسة من المسابقة على أن تختتم الجولة غدا الجمعة بـ(5) لقاءات أخرى، وفيها يلتقي الصفا مع ضيفه العربي على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ويحتل الصفا المرتبة الثامنة عشرة بلا نقاط فيما يحتل العربي صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط.

ويستضيف هجر نظيره جدة على ملعبه في الأحساء، ويأتي هجر في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط فيما يأتي جدة في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

وعلى ملعبه في البكيرية، يستقبل البكيرية صاحب المرتبة السابعة برصيد 6 نقاط نظيره أحد صاحب المرتبة الثالثة عشرة برصيد 3 نقاط..

وفي قمة الشمال المنتظرة، يواجه العروبة ضيفه الباطن على ملعبه في الجوف، ويأتي العروبة رابعا برصيد 9 نقاط بينما يأتي الباطن تاسعا برصيد 6 نقاط.

وفي المجمعة، يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية لقاء الفيصلي والجبلين، ويحتل الفيصلي المرتبة الخامسة برصيد 9 نقاط في المقابل يحتل الجبلين وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط..

إحصائيات وأرقام من دوري يلو للدرجة الأولى:

بلغ عدد البطاقات الحمراوات (8) بطاقات.

احتسبت حتى الآن (13) ركلة جزاء، أحرزت منها (10)، و (3) مهدرة.

ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري إلى (101) هدف.

بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة داخل الأرض (22) انتصارا، بينما بلغ عددها خارج الأرض (9) انتصارات.

أجريت حتى الآن (36) مباراة في أربع جولات، انتهت منها (31) بالفوز، و(5) تعادلات، منها (3) إيجابي، و(2) سلبي.

أقوى الفرق هجوما العربي بـ(13) هدفا، يليه العروبة والفيصلي بـ(9)، ثم الجبلين والخلود بـ(8)، بينما الأقل الصفا بـ(1).

أقوى الفرق دفاعا القادسية بـ(2)، يليه العروبة بـ(3)، ثم الفيصلي والعدالة والبكيرية بـ(4)، فيما الأضعف دفاعا الترجي بـ(9).

أكثر الفرق فوزا العربي والجبلين والقادسية والعروبة والفيصلي والعدالة بـ(3) انتصارات، بينما الأقّل القيصومة والصفا بلا فوز.

أكثر الفرق تعادلا النجمة والقيصومة بـ(2).

أكثر الفرق خسارة الصفا بـ(4) هزائم.

أعلى معدل تهديفي شهدته المسابقة حتى الآن كان في الجولة الرابعة بواقع (34) هدفا، بينما أقلها (20) هدفا سجلت في الجولتين الأولى والثانية.

إحصائية عدد أهداف الدوري للشوطين:

الشوط الأول 45الشوط الثاني 5