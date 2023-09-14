شكرا لقرائتكم خبر الهلال يجهز نيمار لموقعة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل الهلال نظيره الرياض على ملعب الملز، في أول مواجهة بين فريقي العاصمة الرياض منذ 13 سنة تقريبا، بسبب هبوط الرياض للدرجة الأولى في 2010.

ويسير «الزعيم» بخطى ثابتة، خاصة بعد اكتمال صفوفه، آملا في مشاركة أولى لنجمه البرازيلي الجديد نيمار، الذي خاض مباراتين مع بلاده في تصفيات مونديال 2026، وانفرد بالرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ سيليساو.

بينما يتواصل غياب المدافع حسان تمبكتي، لتعرضه للإصابة مع المنتخب السعودي في ودية كوريا الجنوبية الثلاثاء.

الهلال يتصدر المسابقة بـ13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

ويواصل فريق الهلال متصدر الدوري تقديم العروض المميزة بعد فوزه على بطل الدوري فريق الاتحاد في الجولة الخامسة بـ4 أهداف مقابل 3 في حين يعول البرتغالي خيسوس مدرب الفريق الأزرق على نجوم الفريق، يأتي في مقدمتهم البرازيلي نيمار، إضافة إلى هداف الفريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وذلك بعد فراغهم من المشاركة الدولية مع منتخباتهم في أيام فيفا.

ميدانيا، أنهى مدرب الفريق البرتغالي جيسوس استعدادات فريقه بأداء تدريبات لياقية مكثفة، وتطبيق جمل فنية وتكتيكية شارك فيها جميع اللاعبين.

يأمل جمهور الهلال من فريقها مواصلة الحفاظ على صدارة الدوري، والمضي قدما نحو استعادة اللقب.

في المقابل، استطاع الرياض الصاعد حديثا لدوري روشن أن يلفت الأنظار إليه بعد انطلاقة قوية، بالفوز على الوحدة في الجولة الأولى 1-0، ثم التعادل خارج أرضه مع ضمك 2-2، لكنه عاد وتلقى 3 هزائم متتالية.

الرياض يملك 4 نقاط، وسيكون في اختبار صعب أمام الهلال.

على الجانب الفني، أنهى مدرب فريق الرياض البلجيكي يانيك فيريرا استعدادات فريقه بأداء مناورة على منتصف الملعب طبق خلالها النهج الذي سينتهجه في اللقاء. ويعول جمهور مدرسة الوسطى على أجانب الفريق يأتي في مقدمتهم خوانمي وموسونا إلى القيادة نحو تحقيق نتيجة إيجابية.