سطوة النصر ترعب الرائد

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الزحف الجماهيري
تحمل موقعة السبت كثيرا من التفاصيل المشوقة والطموحات المشتركة لدى طرفي اللقاء، إضافة إلى الزحف الجماهيري المرتقب وسط رغبة أصحاب الأرض في مصالحة جماهيره عقب التعثر الأخير تقابلها الرغبة الجامحة لدى الضيف في مواصلة الصورة الفنية المثالية.
ويأتي الرائد في المرتبة الـ14 بـ4 نقاط بعد تعادل سلبي أمام الفيحاء في الجولة السابقة، ويتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات وتسجيل انتصاره الثاني له في الدوري، ويدرك مدربه الكرواتي إيجور جوفيتشيفيتش مدى أهمية اللقاء على اعتبار فارق النقطتين بينه وبين ثنائي القاع، علاوة على الأداء الفني المتذبذب الذي ظهر عليه الفريق منذ بداية الموسم، لذا يتوقع أن يرمي بكافة أوراقه الرابحة مع المحافظة على التنظيم الدفاعي، وإيقاف مكامن القوة لدى ضيفه، سعيا إلى إظهار الأداء الفني الإيجابي المنتظر لدى جماهيره والتقدم في سلم الترتيب، علاوة على وجود كوكبة من العناصر الأجنبية البارزة كالثنائي المغربي كريم البركاوي ومحمد فوزير، وكذلك الجزائري أمير سعيود، والكاميروني عمر غونزاليس.
سلسلة الانتصارات
في المقابل، النصر الذي يخوض مواجهته الثانية على التوالي في بريدة، يأتي في المرتبة الـ6 بـ9 نقاط بعدما أتخم شباك الحزم في الجولة الماضية بـ5 أهداف مقابل هدف، ويسعى جاهدا إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي ومواصلة زحفه نحو منطقة الصدارة، وسيخوض المدرب البرتغالي لويس كاسترو المواجهة بأسلوب هجومي واضح، رغبة في إحكام قبضته على مجريات اللقاء ومواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة في ظل الأداء الفني العالي للفريق، ووجود عدد من الأوراق الدولية المؤثرة في صفوف الفريق، أبرزهم الثنائي الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والإيفواري سيكو فوفانا، إضافة إلى البرازيلي أندرسون تاليسكا.
من مواجهات الرائد والنصر:
- تحمل مواجهة اليوم الرقم (29) في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.
- التقى الفريقان في (46) لقاء عبر تاريخ الدوري في مختلف المسميات.
- كسب الرائد (4) مواجهات.
- حقق النصر الفوز في (34) لقاء.
- حسم التعادل الإيجابي (5) لقاءات.
- التعادل السلبي ظهر في (3) لقاءات.
- أكبر نتيجة حضرت في تاريخ لقاءت الفريقين كانت في موسم 2003 لمصلحة النصر بنتيجة (6 ــ 2).
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