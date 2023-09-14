الامارات | فتح باب التسجيل للمشاركة في ترايثلون ياس 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف منظمو ترايثلون ياس عن موعد تنظيم النسخة 14 من السباق المجتمعي، معلنين فتح باب التسجيل المسبق للمشاركة في الحدث المرتقب.

وذكر بيان صحافي: «يعود الحدث المجتمعي مجدداً إلى حلبة مرسى ياس يوم 24 فبراير المقبل بعد تحقيقه نجاحاً وتسجيله حضوراً غير مسبوق في نسخة 2023، ليفتح باب المشاركة في منافسات فئاته المتنوعة أمام هواة السباقات ورياضة الترايثلون في جميع أنحاء المنطقة».

وشهد السباق في نسخة عام 2023 حضور أكثر من 1380 متسابقاً خاضوا المنافسات في 12 فئة تتناسب مع هواة الأنشطة الرياضية من مختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية، سواء من محترفي سباقات الترايثلون أو المبتدئين الذين يخوضون هذا النوع من السباقات للمرة الأولى.