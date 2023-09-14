الامارات | مجلس إدارة «الأولمبية» يعقد اجتماعه الأول اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية المنتخب اجتماعه الأول اليوم بدبي، ويشهد اعتماد العديد من القرارات، منها توزيع المناصب الإدارية باللجنة، واعتماد تسمية رئيس الوفد المشارك بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 بمدينة هانغتشو بالصين، خلال الفترة (23 سبتمبر - 8 أكتوبر) من العام الجاري، إلى جانب اعتماد تشكيل اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2023 في الإمارات.