الامارات | النصر يجدد اتفاقية الرعاية مع «النابودة للسيارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر تجديد عقد الرعاية مع شركة «أودي - النابودة للسيارات»، شريك النقل الرسمي للنادي لموسم 2023-2024، وذلك في إطار الاستدامة المالية للنادي والحرص على تعزيز الشراكات، وتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال حفل أقيم مساء أول من أمس، بحضور سعد الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ونورة الجسمي، عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ونيل لاينز، المدير العام لـ«أودي - النابودة للسيارات».

وقال الحمادي في تصريح صحافي: «إنه سعيد بتجديد الشراكة والرعاية مع (أودي - النابودة للسيارات)، وهي شركة ذات علامة تجارية معروفة ومميزة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرياضة، وذلك من شأنه أن يرسي أساس شراكة نوعية و مستدامة، ويعزز التعاون بين الطرفين لتحقيق طموحاتهما المستقبلية».

من جانبه، قال ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: «شراكتنا المتجددة مع نادي النصر، ودعمنا لموسم آخر بسيارات (أودي)، تؤكد التفاني الذي نكرّسه للرياضة وتأثيرها الكبير في المجتمع».