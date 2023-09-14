الامارات | اتحاد الكرة يجتمع اليوم لتوزيع المناصب الإدارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد مجلس إدارة الإمارات لكرة القدم اليوم في دبي أول اجتماع عقب تشكيله الجديد، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وضم التشكيل الجديد لاتحاد الكرة وفقا للنظام الاساسي لاتحاد الكرة 13 عضوا بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والنائب الأول لرئيس الاتحاد. ووفقا لمتابعات «الإمارات اليوم» فإنه يتوقع أن يتم تسمية عبيد سالم الشامسي نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد إلى جانب النائب الأول لرئيس الاتحاد عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين.

وينتظر أن يتم خلال الاجتماع أيضا تسمية رؤساء اللجان المختلفة في الاتحاد خلال التشكيل الجديد من بينها تسمية هشام الزرعوني رئيسا للجنة المالية، فيما سيتم كذلك تسمية خلفان بالهول رئيسا للجنة الاستراتيجية والاستثمار، التي كان يشغلها أيضاً في فترة اتحاد الكرة السابق، وأمل بوشلاخ رئيسة للجنة كرة القدم للسيدات. فيما يتوقع أن تشهد بعض اللجان المهمة في اتحاد الكرة تغييرات جديدة خصوصا على صعيد رؤساء اللجان.