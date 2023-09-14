الامارات | زمزم الحمادي.. بطلة عالم في رياضتين وتحلم بالصعود إلى الفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت لاعبة منتخبي الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، زمزم محمد الحمادي، أن طموحاتها ليس لها حدود، لافتة إلى أن حصولها على لقب بطلة العالم في رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية لن يجعلها تتوقف عند هذا الإنجاز، مشددة على أن لديها أحلاماً عديدة تحلم بتحقيقها في السنوات المقبلة. اللاعبة البالغة من العمر 15 عاماً قالت لـ«الإمارات اليوم»: «إن نشأتها في عائلة رياضية من الطراز الأول، كان طريقها للتألق، وأسهم في ممارستها لست ألعاب بشكل احترافي، بينما لم يمنعها ذلك من التفوق دراسياً والمضي قدماً نحو تحقيق حلمها بالصعود إلى الفضاء عقب إكمال دراستها».

وأوضحت: «بدأت ممارسة الجوجيتسو منذ كان عمري سنتين ونصف السنة، بسبب أن والدتي ندى النعيمي، هي بطلة إماراتية في الجودو والجوجيتسو، وكنت أذهب معها دائماً إلى التدريبات». وأضافت: «كان المدرب على يقين بأنني أمتلك الموهبة والقدرة على التطور بسبب طول قامتي، والمقومات البدنية التي أمتلكها وبدأ بتدريبي في عمر مبكر». وتابعت: «عائلتي رياضية في المقام الأول، إذ إنه إلى جانب والدتي، تمارس شقيقتي (غلا) وشقيقي (زايد) أيضاً الجوجيتسو، لذلك نعيش أجواء رياضية دائماً».

وعن أبرز الألعاب التي مارستها، قالت: «لعبت على مستوى احترافي أكثر من لعبة، أبرزها هوكي الجليد والفروسية في منافسات قفز الحواجز والسباحة وكرة القدم، ولكن تيمناً بوالدتي تعلقت برياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة».

وتحدثت الحمادي عن أبرز إنجازاتها، وقالت: «حققت طوال مسيرتي عشرات الميداليات في البطولات المحلية والدولية، أبرزها الفوز بذهبية بطولة العالم للفنون القتالية للناشئين كأول إماراتية تنال هذا الشرف، إضافة إلى الفوز بذهبية بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين». وشددت على أن ممارستها للرياضة وانشغالها بالسفر والتدريبات والبطولات، لا تشغلها عن دراستها، كونها دائماً ما تأتي ضمن الأوائل، وحالياً تدرس في الصف الـ11، كما أن حلمها الكبير في المستقبل هو الصعود إلى الفضاء.

• تمارس بشكل احترافي رياضات: هوكي الجليد والفروسية في منافسات قفز الحواجز والسباحة وكرة القدم، وتعلقت أكثر برياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

النعيمي: فخورة بحصولي مع أبنائي على 500 ميدالية



قالت ندى النعيمي، والدة البطلة زمزم الحمادي، إنها «مدينة لرياضة الجوجيتسو بالكثير في تربية أولادها وصقل مهاراتهم، وإكسابهم العديد من الصفات والأخلاق الحميدة والروح القيادية والتفوق الدراسي». وشددت على أن النجاح الكبير لأبناء الإمارات في مختلف الرياضات، يتحقق بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «فخورة بحصولي مع أبنائي على أكثر من 500 ميدالية في أكثر من رياضة»، مشيرة إلى أن حب الجوجيتسو التي باتت تسري في دمائهم، جعلهم يتدربون ثلاث مرات في اليوم، حيث خصصت لهم صالة رياضية (جيم) للتدريبات في المنزل.

