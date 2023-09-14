"متوحش".. تعليق الصحف العالمية على تقليد لاعب تونس لاحتفال محمد صلاح (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

علقت عدد من الصحف والمواقع العالمية على احتفال لاعب منتخب تونس ومانشستر يونايتد، حنبعل المجبري، على طريقة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن حنبعل دفع لاعبو المنتخب التونسي للاحتفال بهذه الطريقة سخرية من احتفال محمد صلاح على طريقة "اليوجا".

فاز منتخب تونس على منتخب مصر وديًا، أمس، بنتيجة 3/1، ضمن استعدادات المنتخبين إلى أمم أفريقيا.

اعتاد محمد صلاح على الاحتفال بأهدافه في مباريات مانشستر يونايند بالدوري الإنجليزي، على طريقة "اليوجا".

كتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هل سخر حنبعل المجبري، لاعب مانشستر يونايتد من محمد صلاح؟" وأشارت إلى أن لاعب منتخب تونس قلد احتفال نجم ليفربول.

تناولت صحيفة "ذا صن" البريطانية آراء مشجعو مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أنهم يرغبون في حصول المجبري على بعض الدقائق الإضافية مكافأة على سخريته من احتفال محمد صلاح منافسهم اللدود، ووصف بعضهم اللاعب بـ "متوحش".

ولفتت صحيفة "All Football" إلى أن لاعب مانشستر يونايتد الشاب سخر من احتفال محمد صلاح بهدفه الشهير.

انضم موقع "Sport BIBLE" البريطاني إلى الصحف السابقة إذ اعتبر احتفال لاعب تونس سخرية من صلاح.

"حنبعل المجبري يسخر من احتفال محمد صلاح بعد فوز تونس 3-1" هكذا جاء عنوان موقع "One Football" الألماني عن مباراة مصر وتونس.