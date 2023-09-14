"المواقف دي مش معايا أنا بس".. محمد فضل يهنئ سيف زاهر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، على تهنئة الإعلامي سيف زاهر، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر "فضل" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بسيف زاهر وكتب: "وأنا بفكر أبطل كورة ومحدش يعرف غير أنا ومراتي بس، وده كان ساعتها قرار صعب لقيت سيف بيكلمني وبيقولي أستاذ أسامة الشيخ هيكلمك علشان عاوز يقنعك انك تتجه للإعلام".

أضاف: "بعدها تلاقيه واقف في ضهرك في كل مرحلة ويحاول يساعدك ويحاول يفتحلك أبواب، ولو زعل منك زعله بعشم جدا وبيراعي وبينسى".

أوضح: "المواقف دي مش معايا أنا بس، ده بيعمل كده مع كل الناس، صاحب صاحبه، أبو الرجولة والجدعنة، في كل المواقف تلاقيه بوش واحد، كل اللي يعرفه بيحبه جدا جدا مشكلته إنه جدع وراجل زيادة عن اللزوم مع كل الناس ومتعته إنه يخدم ويساعد".

أتم تصريحاته: "أخويا الكبير سيف زاهر كل سنة وأنت طيب ودايما في نجاح وصحة وستر أنت وعيلتك الجميلة ربنا يحفظكم وعقبال 100 سنة".