بينهم زيزو وفتوح.. استبعاد رباعي الزمالك من رحلة تنزانيا لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو، استبعاد أربعة لاعبين من قائمة الفريق قبل السفر إلى تنزانيا.

ويستعد الزمالك للسفر إلى تنزانيا اليوم استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، يوم السبت المقبل، في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أنه تم استبعاد الرباعي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمد عواد من السفر مع الفريق بسبب الإصابة.

وأوضح المصدر، أن أحمد سيد زيزو، أخطر طبيب المنتخب بمعاناته من شد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال المشاركة في مواجهة المنتخب الوطني أمس أمام تونس الودية.

وفي المقابل، أكد المصدر، أن أحمد فتوح يعاني من آلام في عضلات البطن، تعرض لها أيضا خلال التواجد في معسكر المنتخب، بينما يواصل الثنائي عبدالله جمعة ومحمد عواد التدريبات التأهيلية للشفاء من الإصابة التي تعرضا لها مؤخرا.