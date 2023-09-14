"بعد سخريته من احتفال صلاح".. أزمة حنبعل مع الجمهور المصري بسبب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

أثار لاعب منتخب تونس ومانشستر يونايتد حنبعل المجبري الجدل أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، عقب تأهلهم لنهائي كأس العرب في 2021.

واجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس في نصف نهائي كأس العرب وفاز الأخير بهدف ذاتي عن طريق عمرو السولية، قال حنبعل في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أتمنى مواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022".

فاز منتخب تونس على مصر وديًا، أمس، بنتيجة 3/1 وسخر حنبعل من احتفال محمد صلاح الشهير "يوجا"، عقب تسجيل تونس الهدف الثالث واحتفاله رفقة زملاؤه على طريقته.

تسبب هذا التصريح في غضب الجماهير المصرية، التي اعتبرته تقليلا من شأن منتخب مصر بعد الفوز عليه السولية.

رد مدرب منتخب تونس حينها في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورتس 2، قائلًا: "حنبعل لم يصرح بأنه يود مواجهة مصر في تصفيات المونديال، وإنما سأله صحفي مصري في المؤتمر عقب المباراة عن الفريق الذي يود مواجهته بالمباراة الحاسمة بتصفيات المونديال ورد بأنه يود أن يكون المنتخب التونسي جاهزا و يرحب بمواجهة أي منتخب حتى لو كان المنتخب المصري".